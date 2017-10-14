"Галатасарай" без турок в стартовом составе победил "Коньяспор"

"Галатасарай" обыграл "Коньяспор" в матче чемпионата Турции. Дубль оформил Бафетимби Гомис. Отметим, что в стартовом составе стамбульцев впервые в истории клуба не появилось ни одного турка. "Галатасарай" в восьми матчах сезона потерял только два очка и лидирует в турнирной таблице.

Еще в одном поединке "Карабюкспор" победил "Кайсериспор" - 1:0. В составе победителей на поле появились бывшие игроки "Ахмата" Георге Грозав и Габриэль Торже, а также экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев. Торже стал автором единственного гола.

"Антальяспор", за который сыграли экс-хавбеки "Локомотива" Майкон и Шарлес и бывший форвард "Анжи" Самюэль Это'О, уступил "Гезтепе". Майкон стал автором гола с передачи Это'О. Дубль в составе соперника оформил Адис Яхович, игравший ранее за "Крылья Советов".

"Истанбул ББ" с экс-футболистом "Москвы", "Крыльев Советов" и "Динамо" Александром Епуряну одолел "Аланияспор". За последних на поле появились Вагнер Лав (экс-ЦСКА) и Чисамба Лунгу (экс-"Урал").

Чемпионат Турции

Суперлига

8-й тур

"Коньяспор" - "Галатасарай" - 0:2 (0:0)

Голы: Гомис, 54 (0:1). Гомис, 77 - с пенальти (0:2).

"Истанбул ББ" - "Аланьяспор" - 2:1 (1:1)

Голы: Акбада, 10 (0:1). Эмре Белезоглу, 18 (1:1). Адебайор, 56 (2:1).

"Антальяспор" - "Гезтепе" - 1:3 (1:2)

Голы: Яхович, 8 (0:1). Яхович, 19 (0:2). Майкон, 27 (1:2). Шишманоглу, 90+2 (1:3).

Удаление: Сандро (А), 28.

"Карабюкспор" - "Кайсериспор" - 1:0 (0:0)

Гол: Торже, 77.

Удаление: Рарр (Кар), 56.