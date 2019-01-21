"Фенербахче" без Нойштедтера сыграл вничью с "Бурсаспором" и не может победить уже 10 игр подряд

"Фенербахче" сыграл вничью с "Бурсаспором" в матче турецкой суперлиги - 1:1. Защитник сборной России Роман Нойштедтер остался в запасе, экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел провел 90 минут, а бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна вышел на поле на 61-й минуте.

Безвыигрышная серия вице-чемпионов Турции в суперлиге составляет уже 10 матчей. В таблице клуб занимает 15-е место, опережая идущий в зоне вылета "Акхисар" по дополнительным показателям.

Чемпионат Турции

Суперлига

18-й тур

"Бурсаспор" - "Фенербахче" - 1:1 (0:1)

Голы: Сольдадо, 20 (0:1). Кара, 90 (1:1).

"Касымпаша" - "Ризеспор" - 0:1 (0:1)

Гол: Умар, 23.