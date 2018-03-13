Экс-владелец "Витесса": "Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии"

Бывший владелец "Витесса" Мераб Жордания в интервью "СЭ" отметил, что не исключает возможности приглашение Леонида Слуцкого на пост главного тренера по совету Романа Абрамовича. Жордания также добавил, что российский специалист как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии.

– Не секрет, что "Витесс" имеет тесные связи с "Челси". В то же время Слуцкий хорошо знаком с Романом Абрамовичем...

– Это не главная причина такого выбора "Витесса". Важнее квалификация Слуцкого. Он как минимум не слабее тех, кто работает в Голландии сейчас. Хотя когда мы начинали этот проект, то интересы "Челси" действительно были соблюдены.

– Что вы имеете в виду?

– Молодые игроки, которые не попадали в основу лондонцев, отправлялись к нам в аренду. У меня были тесные дружеские отношения с Романом, и за счет этого мы приглашали из "Челси" футболистов для дальнейшей раскачки – вот и все. Голландская лига отлично подходит для молодежи.

– На ваш взгляд, Слуцкий появился в клубе по совету Абрамовича?

– Думаю, вы не станете спорить, что Роман – один из тех, кто хорошо разбирается в футболе. Так почему же тогда не последовать его совету? Поэтому не исключаю.

– "Витесс" может стать для Слуцкого трамплином для перехода в "Челси"? Российский тренер способен дорасти до такого уровня?

– Трудно сказать. Английский чемпионат – это очень сложно. Сейчас важнее, что Слуцкий быстро нашел новую работу. Потому что в современном футболе простой – это очень чревато. Два-три года отдохнешь – а потом попробуй наверстай! Все убегут далеко вперед. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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