71-летний Табарес будет тренировать сборную Уругвая еще четыре года

Федерации футбола Уругвая объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Оскаром Табаресом. 71-летний специалист будет работать в сборной до лета 2022 года.

Табарес во второй раз возглавил национальную команду в 2006 году. В 2016-м стало известно, что уругваец болен синдромом Гийена-Барре, тяжелым неврологическим заболеванием, которое в редких случаях может привести к полному параличу и даже смерти.

Оскар Табарес – тот, кто сделал из сборной Уругвая машину