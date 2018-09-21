17:30 | Футбол — Зарубежные

71-летний Табарес будет тренировать сборную Уругвая еще четыре года

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Федерации футбола Уругвая объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Оскаром Табаресом. 71-летний специалист будет работать в сборной до лета 2022 года. 

Табарес во второй раз возглавил национальную команду в 2006 году. В 2016-м стало известно, что уругваец болен синдромом Гийена-Барре, тяжелым неврологическим заболеванием, которое в редких случаях может привести к полному параличу и даже смерти. 

Оскар Табарес – тот, кто сделал из сборной Уругвая машину

 

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