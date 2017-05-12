Жозе Моуринью: "У "Аякса" будет 12 дней на восстановление перед финалом, а мы сыграем три матча"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:1) отметил, что у его команды не будет времени на восстановление перед решающим поединком с "Аяксом". Финал состоится 24 мая, а "МЮ" проведет три игры в чемпионате - 14, 17 и 21 мая.

- Я не видел инцидента с удалением, но Эрик Байи был феноменален в этом матче, - приводит BT Sport слова Моуринью. - Игра была эмоциональной для всех, но некоторые нервничали меньше других. Ронкалья не новичок в таких ситуациях, а Байи, вероятно, повел себя наивно. Потеряли важного игрока для финала, а у нас и так много потерь.

"Аякс" - сложны соперник. Это молодая и сильная команда. Они закончат чемпионат на этих выходных и будут готовиться к финалу. У них будет 12 дней на восстановление, а мы сыграем три матча.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"