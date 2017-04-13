Жозе Моуринью: "МЮ" отдаст все силы ради победы в Лиге Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает на победу в Лиге Европы. Сегодня английская команда в первом матче 1/4 финала турнира сыграет с "Андерлехтом".

- "Андерлехт" - хорошая команда и имеет свой стиль игры, адаптированный к способностям своих игроков, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Они хорошо играют и имеют талантливых игроков. Думаю, нам необходимо показать свой лучший уровень игры. У нас есть второй матч, но уже в этот четверг важно сыграть хорошо, чтобы не ставить себя в трудное положение. На данной стадии турнира любая команда чувствует, что способна побеждать. Мотивация высока у всех.

Честно говоря, я испытываю особые чувства в Лиге Европы. Это турнир, который мы можем выиграть. "Манчестер Юнайтед" намерен отдать все силы как в чемпионате Англии, так и в Европе.

Трансляция матча "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"