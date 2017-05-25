Жозе Моуринью: "МЮ" был намного сильнее "Аякса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что теперь у клуба есть все возможные трофеи. Португальский специалист отметил: его подопечные заметно превосходили соперника. Отметим, что Моуринью стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы по два раза.

– Этот сезон получился сложным, но в итоге удачным, – приводит BBC слова Моуринью. – Мы предпочитаем завоевать путевку в Лиги чемпионов таким способом, нежели занять четвертое, третье или второе место в чемпионате. Команда выполнила цель – вернулась в Лигу чемпионов, выиграв трофей, важный трофей. Теперь у "МЮ" есть все титулы мирового футбола. Мы изо всех сил бились за это с самого начала. Команда верила в то, что сможет выиграть Лигу Европы, и сейчас каждый из нас счастлив. "Манчестер Юнайтед" играл с умом и добился желаемого в удобном стиле. Мы были намного сильнее соперника.

Трансляция матча "Аякс" – "Манчестер Юнайтед"