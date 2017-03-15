Жозе Моуринью: "Думаю, "Ростову" будет не хватать Калачева"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что отсутствие полузащитника ростовчан Тимофея Калачева – это хорошая новость для его команды. Специалист подчеркнул, что по ходу этого сезона российский клуб набрался большого опыта.
– Будет ли позором для "Манчестер Юнайтед" вылет от "Ростова"? – вопрос от российского журналиста.
– Мы сделаем все возможное для выхода в четвертьфинал. Результат 1:1 в первом матче говорит о том, что еще ничего не решено. Мы знаем, что "Ростов" – очень хорошая команда. Я знаю, что они провели много гостевых матчей против больших клубов, поэтому у них есть опыт международных соревнований. Все это ставит под сомнение окончательный результат.
– Выгодно ли "Манчестер Юнайтед" отсутствие Калачева из-за дисквалификации?
– Да, для нас хорошо, что он не сыграет. Думаю, у них имеется решение для этой проблемы. В игре против "Терека" соперник произвел ротацию, чтобы проверить имеющихся футболистов. В основе вышел Игорь Киреев, который достаточно успешно заменил Калачева. Но Тимофей – опытный, серьезный футболист с хорошим менталитетом, которого "Ростову" явно будет не хватать.
Dymanomashina
Моуринью, видно, неплохо изучает соперников, обычно иностранные тренеры и в фамилиях то наших путаются. Респект.
15:43
Dymanomashina
Slim Taller Последний матч для ростовского недоразумения.В-------------------------------------------ну, твои то укронедоразумения уже все давно отдыхают. И допустят ли их до новых еврокубков, большой вопрос
15:41
Казачок
Недоразумение это Спартак и прочие ваши любимые московские команды.И не переживай ты так, Ростов-это надолго.
15:32
Вопреки
Да он просто прикололся по Кирееву... Попал Курбан с составом, что приходится выпускать НИКАКОГО, даже по меркам РФПЛ, вечно подающего надежды, бегунка без царя в голове... Которого в матче с "Тереком" можно было дважды выгонять с поля. И на что расчитывать "Ростову" прикажете в матче с МЮ, вот с такой заменой Калача, Гацкана и Граната ?
15:29
Slim Taller
Последний матч для ростовского недоразумения.В этом году ещё в десятке останутся.а в следующем на своё законное место в хвосте таблицы.
15:26
slgeo
Хана тебе, Жозе!
15:06