Жозе Моуринью: "Думаю, "Ростову" будет не хватать Калачева"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что отсутствие полузащитника ростовчан Тимофея Калачева – это хорошая новость для его команды. Специалист подчеркнул, что по ходу этого сезона российский клуб набрался большого опыта.

– Будет ли позором для "Манчестер Юнайтед" вылет от "Ростова"? – вопрос от российского журналиста.

– Мы сделаем все возможное для выхода в четвертьфинал. Результат 1:1 в первом матче говорит о том, что еще ничего не решено. Мы знаем, что "Ростов" – очень хорошая команда. Я знаю, что они провели много гостевых матчей против больших клубов, поэтому у них есть опыт международных соревнований. Все это ставит под сомнение окончательный результат.

– Выгодно ли "Манчестер Юнайтед" отсутствие Калачева из-за дисквалификации?

– Да, для нас хорошо, что он не сыграет. Думаю, у них имеется решение для этой проблемы. В игре против "Терека" соперник произвел ротацию, чтобы проверить имеющихся футболистов. В основе вышел Игорь Киреев, который достаточно успешно заменил Калачева. Но Тимофей – опытный, серьезный футболист с хорошим менталитетом, которого "Ростову" явно будет не хватать.