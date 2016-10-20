Жоаузинью: "Галицкий поздравил, несмотря на поражение"

Нападающий "Краснодара" Жоаузинью после поражения от "Шальке" (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что соперник очень грамотно оборонялся, и это не позволило его команде сравнять счет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист добавил, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий остался недоволен результатом, но поздравил команду.

– Грустно, потому что мы проиграли. Понятно, что все недовольны результатом, что не получилось победить.

– Что конкретно не получилось?

– В первую очередь, не получилось встречать их контратаки. Они очень хорошо защищались, особенно в центре поля, поэтому у нас не получалось начинать свои атаки.

– Согласны, что команда плохо провела начало матча?

– Да, мы начали плохо первый тайм. Понятно, что противник создал очень высокий прессинг и ловил нас на контратаках.

– Команда была не готова к такому прессингу?

– Нет, мы были готовы к этому прессингу, просто так получилось, что они хорошо играли в обороне, постоянно держали мяч. Защитники отдавали мяч голкиперу, потому было очень сложно отобрать мяч.

– Почему не удалось сыграть агрессивно? Дело в физике?

- Я вообще не думаю, что у нас есть какие-то проблемы. Просто так бывает – выходишь на поле и ничего не получается. Я думаю, все игроки были готовы к этому матчу. Если бы не были готовы, они бы не играли. Бывает, что проигрываешь. Тебя после этого начинают критиковать.

– Какая атмосфера была в раздевалке после матча?

– Понятно, что плохая. Мы проиграли дома.

– Галицкий заходил после игры?

– Да, он всегда заходит. Он, конечно же, поздравил команду, несмотря на результат. Хотя им он недоволен.

– Можно ли сказать, что волнение из-за первого матча на стадионе так повлияло на команду?

– Нет. Мы не нервничали. Думаю, каждый игрок, который вошел на поле был спокоен и концентрировался на игре.

– "Шальке" – самый сильный соперник в группе?

– Да, это был самый сильный соперник.

Трансляция матча "Краснодар" - "Шальке"