Жоаузинью: "Галицкий поздравил, несмотря на поражение"

Нападающий "Краснодара" Жоаузинью после поражения от "Шальке" (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что соперник очень грамотно оборонялся, и это не позволило его команде сравнять счет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист добавил, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий остался недоволен результатом, но поздравил команду.
– Грустно, потому что мы проиграли. Понятно, что все недовольны результатом, что не получилось победить.
– Что конкретно не получилось?
– В первую очередь, не получилось встречать их контратаки. Они очень хорошо защищались, особенно в центре поля, поэтому у нас не получалось начинать свои атаки.
– Согласны, что команда плохо провела начало матча?
– Да, мы начали плохо первый тайм. Понятно, что противник создал очень высокий прессинг и ловил нас на контратаках.
– Команда была не готова к такому прессингу?
– Нет, мы были готовы к этому прессингу, просто так получилось, что они хорошо играли в обороне, постоянно держали мяч. Защитники отдавали мяч голкиперу, потому было очень сложно отобрать мяч.
– Почему не удалось сыграть агрессивно? Дело в физике?
- Я вообще не думаю, что у нас есть какие-то проблемы. Просто так бывает – выходишь на поле и ничего не получается. Я думаю, все игроки были готовы к этому матчу. Если бы не были готовы, они бы не играли. Бывает, что проигрываешь. Тебя после этого начинают критиковать.
– Какая атмосфера была в раздевалке после матча?
– Понятно, что плохая. Мы проиграли дома.
– Галицкий заходил после игры?
– Да, он всегда заходит. Он, конечно же, поздравил команду, несмотря на результат. Хотя им он недоволен.
– Можно ли сказать, что волнение из-за первого матча на стадионе так повлияло на команду?
– Нет. Мы не нервничали. Думаю, каждый игрок, который вошел на поле был спокоен и концентрировался на игре.
– "Шальке" – самый сильный соперник в группе?
– Да, это был самый сильный соперник.
Platinum1991
ЖОАУЗИНЬЮ: "ГАЛИЦКИЙ ПОЗДРАВИЛ...??? А с ЧЕМ??? Это ЖЕ полное БЕЗОБРАЗИЕ в исполнении Краснодара! Как с такой игрой можно поздравлять??? Краснодар не знал, что делать в штрафной соперника и часто ОШИБАЛСЯ! Игры НЕ БЫЛО, а была бестолковая БЕГОТНЯ! Поздравлять НЕ С ЧЕМ!!!
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