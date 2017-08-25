"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы.
"Зенит" возглавил группу L, где сыграет с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".
Московский "Локомотив" попал в группу F, его соперниками стали "Копенгаген", "Шериф" и "Злин".
Все группы Лиги Европы
Группа А. "Вильярреал", "Маккаби", "Астана", "Славия"
Группа В. "Динамо" (Киев), "Янг Бойз", "Партизан", "Скендрбеу"
Группа С. "Брага", "Лудогорец", "Хоффенхайм", "Истамбул"
Группа D. "Милан", "Аустрия", "Риека", АЕК
Группа Е. "Лион", "Эвертон", "Аталанта", АПОЛЛОН
Группа F. "Копенгаген", "ЛОКОМОТИВ", "Шериф", "Злин"
Группа G. "Виктория", "Стяуа", "Хапоэль", "Лугано"
Группа Н. "Арсенал", БАТЭ, "Кельн", "Црвена Звезда"
Группа I. "Зальцбург", "Марсель", "Витория", "Коньяспор".
Группа J. "Атлетик", "Герта", "Заря", "Остерсунд"
Группа К. "Лацио", "Ницца", "Зюлте-Варегем", "Витесс"
Группа L. "ЗЕНИТ", "Реал Сосьедад", "Русенборг", "Вардар".
Матчи состоятся: 1-й тур - 14 сентября. 2-й тур - 28 сентября. 3-й тур - 19 октября. 4-й тур - 2 ноября. 5-й тур - 23 ноября. 6-й тур - 7 декабря. Календарь группового турнира будет утвержден позднее.
Опрос
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Шериф Тп
- Вардар (футбол)
- Копенгаген
- Русенборг (Футбол)
- Реал Сосьедад
- Злин (хоккей)
HAZELSAMARA
У "Локо" могла получиться группа, целиком состоящая из тех, от кого он уже выгребал в Европе - "Копенгаген", "Варегем" и "Аполлон". Клуб из Злина именуется в Википедии "Фастав", а при ЧССР он назывался ТЕ Готвальдов - правда, его хоккейная команда была более известна нежели футбольная. Весёлая статистика у нас с "Шерифом" - четыре матча - четыре ничьи. "Сосьедад" мы помним по краснодарцам трёхлетней давности, а кто постарше - вспомнит и минчан тридцатилетней давности (вот уж где нервов было!) и московское "Динамо" из 1998 года (Тяпушкин и Ковтун - редиски!). О "Русенборге" воспоминаний не меньше, в т.ч. и о 2006 годе, когда норвежцев ушатывали молодые Аршавин и Кержаков. "Вардар" - это вопросы к Газзаеву, конечно же! [Вообще мы с македонцами всё время играем натужно.]
15:24
igogohruhru
Реал, да не тот
15:17
30 лет за ЦСКА!
В кои-то веки можно ожидать все четыре наших клуба в весне. Вперёд, Россия!!!
15:14
zoostation
Наши изголодавшиеся по хорошим результатам в еврокубках души заслужили такие группы!
15:13
Долго наблюдал за идиотами на эт
Зинид со второго в лучшем случае, У Локо халява должна прокатить
15:10
да, мой учитель
как можно больше очков для России нужно с двух групп взять.
15:09
zoostation
Злин в прошлом году занял 6 место в чемпе Чехии.
15:05
Вопреки
Да уж... Смех да и только... С кем там бодаться-то, особенно "Локомотиву" - вот халява, ей богу.. Можно дублем выходить в плей-оф. Ну питерские понятно, спонсируют УЕФА и им ВСЕГДА выбирают проходных соперников, а РЖДешникам-то за что..?
15:04
Kot, kotoryi
А то СЭ отметил Злин как хоккеистов
15:02
zoostation
Kot, kotoryi Народ! Злин это что? Откуда?/// Это чехи. И если их не злить, то победить вполне возможно)
15:02
Бу-га-га!
Злин - поляки вроде.
15:01
zoostation
Тут слова излишни - выходить обязаны оба клуба, причём с первых мест.
15:00
Kot, kotoryi
Народ! Злин это что? Откуда?
14:59
Dymanomashina
Динаму Киевскому придется укакакаться, чтобы доказать, что они достойны Московского ЦСКА.
14:57
shpasic
хотелось бы, конечно, для наших клубов чего-то более интересного. а то опять ведь пролетят на ноунеймах.
14:52
BATAMAN
У Динамо К. нервно задергался глаз...
14:50
BATAMAN
У Динамо К. нервно задергался глаз... :)
14:47
Склифосовский Н. В.
Группа Н. "Арсенал", БАТЭ, "Кельн", "Црвена Звезда" белорусам тоже не повезло
14:47
Склифосовский Н. В.
Группа Е. "Лион", "Эвертон", "Аталанта", АПОЛЛОН веселая будет группа
14:47
Ivenhoe
А Зениту конкретно не повезло - не фартовый Манчини, это факт. Видимо, армейские проблемы со жребием Зенит взял на себя))) Но выход даже не обсуждается, нынешний Зенит должен выигрывать и такую непростую группу. И Локомотиву все по силам.
14:47
BATAMAN
В общем, должны выходить оба наших клуба в весну. Может Зенит подкинит Локо Дзюбу, так уж чтоб наверняка. :)
14:46
= Даль =
Не выходить из таких групп - преступление.
14:44
Склифосовский Н. В.
Повезло отчасти с группами из топ-5 чемпионатов только один Сосьедад. Хотя у Зенита по сильнее группа.
14:43
Ivenhoe
redgy динамо К -янг бойз это ЛОЛ)___тоже ржу, не могу))))
14:42
redgy
динамо К -янг бойз это ЛОЛ)
14:41