"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы.

"Зенит" возглавил группу L, где сыграет с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

Московский "Локомотив" попал в группу F, его соперниками стали "Копенгаген", "Шериф" и "Злин".

Все группы Лиги Европы

Группа А. "Вильярреал", "Маккаби", "Астана", "Славия"

Группа В. "Динамо" (Киев), "Янг Бойз", "Партизан", "Скендрбеу"

Группа С. "Брага", "Лудогорец", "Хоффенхайм", "Истамбул"

Группа D. "Милан", "Аустрия", "Риека", АЕК

Группа Е. "Лион", "Эвертон", "Аталанта", АПОЛЛОН

Группа F. "Копенгаген", "ЛОКОМОТИВ", "Шериф", "Злин"

Группа G. "Виктория", "Стяуа", "Хапоэль", "Лугано"

Группа Н. "Арсенал", БАТЭ, "Кельн", "Црвена Звезда"

Группа I. "Зальцбург", "Марсель", "Витория", "Коньяспор".

Группа J. "Атлетик", "Герта", "Заря", "Остерсунд"

Группа К. "Лацио", "Ницца", "Зюлте-Варегем", "Витесс"

Группа L. "ЗЕНИТ", "Реал Сосьедад", "Русенборг", "Вардар".

Матчи состоятся: 1-й тур - 14 сентября. 2-й тур - 28 сентября. 3-й тур - 19 октября. 4-й тур - 2 ноября. 5-й тур - 23 ноября. 6-й тур - 7 декабря. Календарь группового турнира будет утвержден позднее.

Жеребьевка Лиги Европы. LIVE!