"Зенит" сравнял счет и вышел вперед в матче с "Дандолком"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак сравнял счет в игре группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" – 1:1. Словак отличился на 71-й минуты после передачи от защитника Доменико Кришито.

Спустя шесть минут после этого хавбек россиян Жулиану вывел питерцев вперед. Голевую передачу на бразильца отдал полузащитник Аксель Витсель.

Трансляция матча "Дандолк" – "Зенит"