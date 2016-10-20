"Зенит" сравнял счет и вышел вперед в матче с "Дандолком"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак сравнял счет в игре группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" – 1:1. Словак отличился на 71-й минуты после передачи от защитника Доменико Кришито.
Спустя шесть минут после этого хавбек россиян Жулиану вывел питерцев вперед. Голевую передачу на бразильца отдал полузащитник Аксель Витсель.
Platinum1991
"ЗЕНИТ" СРАВНЯЛ СЧЁТ И ВЫШЕЛ ВПЕРЁД В МАТЧЕ С "ДАНДОЛКОМ". Ура! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ и показать свой класс. Зенит не сумел забить в первом тайме по причине слабого розыгрыша мяча возле и в штрафной соперника! Неожиданно для всех, в том числе для самих себя, отрывает счёт "Дандолк". Приходит мяч к Бэнсону около штрафной "Зенита", Роберт пробил с левой ноги, в дело вмешался РИКОШЕТ от Ломбертса и Лодыгин тут уже был бессилен. Гол случился не по вине Юрия, а по вине рикошета от Ломбертса!!! Юрий Лодыгин НЕ ВИНОВАТ в пропущенном голе! В пропущенном голе виновата защита Зенита, а не Юрий!!! Маурисио БЕЗОБРАЗНО пробил пенальти и Зенит не смог забить третий мяч!
23:58 20 октября