"Зенит" проиграл "Утрехту" в отборе Лиги Европы

"Зенит" в гостях проиграл "Утрехту" со счетом 0:1 в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе победителей единственный мяч во втором тайме забил Закария Лабиад после неудачной игры Андрея Лунева.

Отметим, что это уже второе поражение петербургского клуба при Роберто Манчини. Оба матча российский клуб проиграл в еврокубках. Ответная встреча состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первый матч

"Утрехт" (Голландия) – "ЗЕНИТ" (РОССИЯ) – 1:0 (0:0)

Гол: Лабиад, 77 (1:0).

"Утрехт": Йенсен, Клайбер, ван дер Марел, Брафхайд (Думич, 89), ван дер Мер (Трупе, 78), Айюб, ван де Стрек, Эмануэлсон, Лабиад, Дессерс, Керк (Гертлер, 79).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Краневиттер (Кузяев, 84), Паредес, Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57), Жирков.

Предупреждения: Клайбер, 62. Айюб, 87.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все Словения).

16 августа. Утрехт. Стадион Stadion Galgenwaard.

Трансляция матча "Утрехт" – "Зенит"