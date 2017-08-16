"Зенит" проиграл "Утрехту" в отборе Лиги Европы

"Зенит" в гостях проиграл "Утрехту" со счетом 0:1 в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе победителей единственный мяч во втором тайме забил Закария Лабиад после неудачной игры Андрея Лунева.
Отметим, что это уже второе поражение петербургского клуба при Роберто Манчини. Оба матча российский клуб проиграл в еврокубках. Ответная встреча состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первый матч
"Утрехт" (Голландия) – "ЗЕНИТ" (РОССИЯ) – 1:0 (0:0)
Гол: Лабиад, 77 (1:0).
"Утрехт": Йенсен, Клайбер, ван дер Марел, Брафхайд (Думич, 89), ван дер Мер (Трупе, 78), Айюб, ван де Стрек, Эмануэлсон, Лабиад, Дессерс, Керк (Гертлер, 79).
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Краневиттер (Кузяев, 84), Паредес, Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57), Жирков.
Предупреждения: Клайбер, 62. Айюб, 87.
Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все Словения).
16 августа. Утрехт. Стадион Stadion Galgenwaard.
$n10nep$
Если Зенит сольется Утрехту, потом можно весь сезон троллить их безбожно))
20:59
Доктор Хряк
Думе надо ставить вопрос о расформировании бомженедоклуба, полный контроль над газпромом, прекратить гос-недоклуп-бомже- проект медведева-миллера. Лаврения Берия воскресить !!!
20:59
Никифор
Фурсетка, ау? Где твоя вера в Зенит? Вера в бабло и это всё???
20:59
Тень Мастера
,,Через 3-4 года станет победителем ЛЧ" , ,,Таких тренировок никогда в жизни не видел" . Редкие д....ы правят бал, распиливая бюджеты. Это карма.
20:58
fedor pavlovitsh
Игра была только со Спартаком. Все остальные - мучение. Большие сомнения, что Манчини тренер???!!! Игра с Утрехтом без защиты. Лунев спас, было бы 3:0!!! Зенит полностью разобран. Мне непонятно кого и для чего купили. Срочно надо убрать Манчини и пригласить Бердыева!!!
20:58
Lost05
Лошары,что московские,что питерские.Столько бабла в них вбухивают дабы они всякому гумну сливали.Это Вам не премьерке письками меряться.Тут играть надо.Фу на ..й.От такой игры плачешь кровавыми слезами.За 2 дня такого ужаса насмотрелся.Завтра "Магнит" будет играть.В премьерке он мёртвый.Боюсь подумать какой убогий футбол чемпионы покажут в ЛЧ.
20:58
higagy
По лекалам предшественников: слить во всех доп. турнирах и не напрягаясь играть раз в неделю. Через год - ПРОФИТ!
20:58
goldenden
Абсолютное убожество
20:57
zvovs
Утрехт смотрится намного лучше двух вместе взятых соперников ЦСКА в ЛЧ в этом сезоне. Играли хорошо, особенно вратарь, шанс ещё есть и большой.
20:57
баламошка
Бней Иегуда Днари немытые))//////////////Читаешь мои мысли)) Лолопеды голопузые!)
20:57
NF
Как же раздражает эта вечная манера "Зенита": гнуть понты и страдать превосходством в нашем посредственном ЧР сил еще хватает, но, как только еврокубки, сразу же проблемы даже с утрехтами. А ведь это ЛЕ, а не ЛЧ. Плюс очки потеряны на ровном месте. Да, конечно, дома "Зенит" свое возьмет (хотя кто знает...), но еврокубковые фантазии Фурсенко все больше напоминают лозунги насчет ЧМ-2018...
20:57
andre1961
На что идут народные деньги ...го..вно полное а не команда . Где этот филосов муфлоновский Гатузо туп ? Только Ростов обс..рать гораст этот пида....ст......
20:57
Ю.Ю.
Оказывается некоторые красно-белые умеют играть в футбик.
20:57
hant64
Зенит, однако, произвёл впечатление. Неизгладимое. Примерно такое же, как и в игре с Аустрией в 13-м году.
20:57
Комс
Утрехт - Сборная Аргентины 1:0
20:57
$n10nep$
Именно так строятся настоящие команды. Зенит просто сделал один шаг назад.
20:57
Никифор
Зато немытые отыграются на Амкаре, вот увидите! ))) Надо же где-то самоутверждаться, если не в ЕК, то в матчах Согаза, и судьи будут судить как надо, а не так словенец. Но мне кажется бомжам надо усиливаться, купить еще 7 аргентинцев.
20:57
Doktor Todd
Стадо баранов. А Манчини, похоже, слабо разбирается в реальной форме игроков, что состав, что замены, все не по делу. Один вратарь молодец.
20:57
LokoDemon
Не феличита....))))
20:56
Bibigon2000
только ради этого стоило проиграть,во сколько дерьмища то всплыло!
20:56
Dimario
Одна радость - хорошо что Зенит не в ЛЧ. Боюсь представить даже, как бы он там выглядел, если в ЛЕ проигрывает направо и налево.
20:56
Фомальчуган
Манчини сливает Лигу Европы под чемпионство! Очень некрасиво!
20:56
werder63
Лунев-то там причем! Спаситель бомжей от 0-5!)))
20:56
titan2313
Нет судьи Федотова-нет результата! Придётся ещё десяток аргентинцев купить и взять Игнашевича в аренду.
20:56
Don
Вонючки походу решили слить ЛЕ, как и Спартак год назад)
20:56
Старожил футбола
На что потрачены народные миллионы долларов? На то, чтобы какой-то Утрехт не забил Зениту три мяча(((
20:56
эстонский армеец
С такими деньгами - и полный ноль! Одно слово - бомжи!
20:56
zoostation
Ну и что что проиграли какому-то неизвестному Утрехту. Зато РФПЛ выиграем в этом году!
20:56
Бней Иегуда
Веселится и ликует весь народ!)) Ахахах))
20:56
Rosinant
Куда пропал Безбородов?
20:56