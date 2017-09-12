Защитник "Копенгагена": "Локомотив" - самая сильная команда в группе"

Защитник "Копенгагена" Николай Бойлесен в преддверии 1-го матча группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом" отметил силу российской команды. Встреча пройдет 14 сентября в столице Дании.

- "Локомотив" – самая сильная команда в группе, - цитирует пресс-служба клуба Бойлсена. - Это большая команда, которая занимает в чемпионате России второе место. На летних сборах мы играли против "Краснодара" и видели, насколько они хороши. Зимой мы играли против "Спартака". В российском футболе присутствуют большие деньги. В составе "Локомотива" есть, например, Эдер, который играл в финале чемпионата Европы. Но я думаю, что при поддержке трибун мы сможем добиться хорошего результата.

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