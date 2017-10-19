"Заря" обыграла "Герту", "Атлетик" сыграл вничью с "Эстерсундом"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Заря" одержала победу над "Гертой" – 2:1.

В составе луганчан забитыми мячами отметились нападающий Силас и защитник Александр Сваток. На это берлинцы ответили голом форварда Дави Зельке.

В другой встрече "Атлетик" сыграл вничью с "Эстерсундом" – 2:2. На 14-й минуте игры счет открыл форвард басков Ариц Адурис.

После перерыва гол нападающего Альхаджи Геро восстановил равенство в счете, а полузащитник Кертис Эдвардс вывел свою команду вперед. Но на последних минутах Иньяки Уильямс сравнял счет.

Лига Европы

3-й тур

Группа J

"Заря" (Украина) - "Герта" (Германия) - 2:1 (1:0)

Голы: Силас, 42 (1:0). Зельке, 56 (1:1). Сваток, 79 (2:1).

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сухоцкий, Прийма (Сваток, 22), Караваев, Гречишкин, Гордиенко, Харатин (Андриевский, 63), Иури, Силас, Лунев (Громов, 81).

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Эссвайн (Калу, 59), Лазаро, Майер, Зельке (Ибишевич, 58).

Предупреждения: Силас, 4. Зельке, 46. Майер, 69. Ибишевич, 72. Лунев, 76.

Судья: Лиани (Израиль).

19 октября. Львов. Стадион "Арена Львов".

"Эстерсунд" (Швеция) - "Атлетик" (Испания) - 2:2 (0:1)

Голы: Адурис, 14 (0:1). Геро, 52 (1:1). Эдвардс, 64 (2:1). Иньяки Уильямс, 89 (2:2).

"Эстерсунд": Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби, Виндгрен, Сема, Нури (Менса, 89), Баширу, Эдвардс, Годдос, Геро.

"Атлетик": Яго, Баленсиага (Боведа, 46), Эчейта, Ляпорт, Лекуэ, Рауль Гарсия, Сусаэта, Итурраспе, Весга (Эчеварриа, 77), Адурис, Кордоба (Иньяки Уильямс, 66).

Предупреждения: Мукииби, 6. Кордоба, 24. Сема, 55. Геро, 72.

Судья: Ковач (Румыния).

19 октября. Эстерсунд. Стадион Jamtkraft Arena.

Турнирная таблица – зедсь