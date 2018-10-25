"Зальцбург" и "Лейпциг" ушли в отрыв от "Селтика" и "Русенборга" в Лиге Европы

"Зальцбург" разгромил "Русенборг" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:0. Дубль в этой встрече сделал Мунас Даббур.

В другом матче группы В "Лейпциг" обыграл "Селтик" - 2:0. Австрийская команда лидирует в этом квартете с 9-ю очками, вторыми идут немцы с 6-ю.

Лига Европы

Группа B

"Зальцбург" (Австрия) - "Русенборг" (Норвегия) - 3:0 (1:0)

Голы: Даббур, 34 (1:0). Вольф, 53 (2:0). Даббур, 59 - с пенальти (3:0).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Юнузович, Самассеку (Шлагер, 75), Вольф (Минамино, 82), Айдара, Даббур (Превляк, 72), Гульбраннсен.

"Русенборг": Хансен, Ховланд, Хеденстад, Герсбах, Шербечич, Йенсен (Денич, 72), Конрадсен, Лундемо, Бендтнер (Вилхьялмссон, 56), Де Ланлай (Адегбенро, 66), Леви.

Предупреждения: Шербечич, 14. Йенсен, 67. Рамалью, 84.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

25 октября. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Селтик" (Шотландия) - 2:0 (2:0)

Голы: Кунья, 31 (1:0). Брума, 35 (2:0).

"РБ Лейпциг": Мвого, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Сараччи, Кампль (Маечак, 84), Забитцер (Ильзанкер, 61), Ляймер, Брума, Огюстен (Поульсен, 90+1), Кунья.

"Селтик": Гордон, Боята, Гамбоа (Лустиг, 46), Шимунович (Хендри, 75), Тирни, Макгрегор, Эбуэ, Нтшам, Кристи, Морган (Синклэйр, 71), Эдуар.

Предупреждения: Ильзанкер, 65. Боята, 86. Ляймер, 89.

Судья: Краловец (Чехия).

25 октября. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".