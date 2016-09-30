Юрий Вернидуб: "Заря" пока не такой великий клуб, как "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб выразил удовлетворение игрой команды в матче группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:1). По мнению специалиста, лишь невезение помешало его подопечным удержать ничью.

– Мне понравилась игра нашей команды, – цитирует пресс-служба "Зари" Вернидуба. – Мы ни в чем не уступили "МЮ". "Манчестер Юнайтед" – это флагман футбола. "Заря" пока не такой великий клуб, но, тем не менее, показали достаточно хорошую игру. Не дали сыграть сопернику в полную силу. В принципе игра была ничейной. Нам немного не повезло.