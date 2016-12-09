Юрий Вернидуб: "Очень хотелось бы пройти стажировку в "МЮ"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после матча группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:2) признался, что ему приятна похвала наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Специалист отметил, что хотел бы пройти стажировку у португальца.

– Моуринью выделил Соболя в составе "Зари". Какие шансы у Эдуарда заиграть в большом европейском клубе?

– Это очень лестно слышать – мне как тренеру, а Эдуарду – как футболисту. Важно, чтобы он правильно воспринял эту похвалу. Ему 21 – это очень сложный возраст. Поймет правильно – вырастет в топа, нет – будет ему сложно.

– Жозе Моуринью очень вас хвалил. Это поможет вам получить одобрение на стажировку в "МЮ"?

– Мне очень этого хочется. Надеюсь, все получится. Для меня это будет шаг вперед. Пройти стажировку в таком клубе с таким тренером – это большой плюс. Мы живем по принципу "сколько бы ни учился – все равно мало". Надеюсь, все получится.