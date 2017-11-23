Юрий Семин: "В матче с Копенгагеном" очень здорово себя проявила группа атаки "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1) отметил, что на фанатской трибуне железнодорожников была потрясающая атмосфера. Специалист также похвалил группу атаки красно-зеленых.

- Мы себя загнали в такую сложную ситуацию, когда только победа давала нам шанс продолжать борьбу за выход в плей-офф, - сказал Семин. - Матч получился тяжелый, достаточно равный. "Копенгаген" - сильный соперник. Но очень здорово проявила себя наша группа атаки. Первый гол был забит после классной комбинации. Боялись "стандартов", потому что датчане в этом компоненте сильнее. И по росту, и в плане агрессии. Кроме того готовились к тому, что "Копенгаген" сыграет в два форварда, но гости насытили среднюю линию, чтобы лучше контролировать мяч. Второй нападающий появился только ближе к концовке. Это стало для нас неожиданностью. Но в целом справились. Очень рады, что набрали три важных очка.

- Обратили внимание на большой перфоманс на трибуне на тему "бронепоезда"?

- На фанатской трибуне была потрясающая атмосфера. Да и в целом для такой погоды количество болельщиков было, мне кажется рекордным. Они с нами, а мы с ними. Спасибо им. Кстати, хочу похвалить качество газона.

- Матч "Шериф" - "Злин" будете смотреть?

- Обязательно, ведь для нас эта встреча очень важна в турнирном плане. (Филипп ПАПЕНКОВ)