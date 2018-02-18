Юрий Семин: "Очень тяжелые условия, но готовимся к "Ницце" в Баковке"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что команда решила отказаться от подготовки к матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" в Турции. По его словам, такое решение было принято из-за того, что ответная игра пройдет на поле железнодорожников, а не в гостях.

Первый матч между "Локомотивом" и "Ниццей" состоялся 13 февраля и завершился победой российской команды со счетом 3:2.

- Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу, - цитирует ТАСС Семина. - Был вариант с Турцией, но если бы играли на выезде, то готовились бы там. Поскольку матч в Москве, и мы давно не были дома, то занимаемся в Баковке, это общее решение. Все игроки живы и здоровы.

Напомним, ответная игра между "Локомотивом" и "Ниццей" состоится 22 февраля. Начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.