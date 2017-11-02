Юрий Семин: "Локомотиву" было очень важно вернуться в еврокубки, о нас забыли"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" отметил, что команда должна прогрессировать. Он также добавил, что от игры в еврокубках зависит дальнейшее развитие футболистов.

– Весной железнодорожники завоевали Кубок России, получив пропуск в Лигу Европы. Но в последнее десятилетие "Локо" выступал нестабильно. Верите, что сможете вернуть команде славу прошлых лет?

– Я хочу это сделать. И это реально сделать. "Локомотив" стабилен в финансовом плане: за клубом стоит крупная компания, которая любит команду, уделяет большое внимание ее развитию, – приводит официальный сайт УЕФА слова Семина. – У нас есть возможность приглашать серьезных футболистов. Да, тот период был не очень хороший. Сегодня мы должны прогрессировать.

– Насколько важно было клубу вернуться в еврокубки?

– Очень важно! О "Локомотиве" забыли в еврокубках. А они – стимул для болельщиков, футболистов, которые стремятся проявить себя не только во внутреннем первенстве, но и на международной арене. Хочется играть с большими, серьезными командами, попробовать свои силы на их фоне. Это позволяет ребятам расти, от этого зависит их дальнейший прогресс. Особенно важны еврокубки для молодежи.

Матч "Локомотив" – "Шериф" пройдет сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.