15:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Юрий Лайзанс: "У "Краснодара" группа лучше, чем в том году"

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Селекционер "Краснодара" Юрий Лайзанс, представлявший клуб на жеребьевке группового турнира Лиги Европы, выразил удовлетворение ее итогами, передает из Монте-Карло спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Соперниками "быков" станут немецкий "Шальке", австрийский "Зальцбург" и французская "Ницца".

– Что скажу о наших соперниках? Хорошая ровная группа. Лучше, чем в том году, – сказал Лайзанс. – Точнее, ровнее. Команды с именами, мы их неплохо знаем. Нет, пожалуй, фаворита. Это все-таки не дортмундская "Боруссия". Интересно будет. Мне итог жеребьевки понравился. Задача? Как и в том году, должны выйти из группы. Футболисты уже набрались опыта выступлений в групповом турнире, нужно двигаться дальше.

"Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (2)
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DIMDIM

Gnomik178 /// уважаемый, вот уж к кому-к кому, а к Галицкому и кОмпани, вопросов меньше всего в части их заявлений.

17:24

Gnomik178

Как же меня раздражает это слово: "опыт, опытные, опытнейшие" и т.д .В Европе никто так не выражается. А мы всё на опыт сливаем. конечно у нас опыт обсираться только. Не стыдно только за Бердыевский Ростов. потому что там мужики играют. И ни о каком опыте и речи не идёт

16:48

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