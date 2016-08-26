Юрий Лайзанс: "У "Краснодара" группа лучше, чем в том году"

Селекционер "Краснодара" Юрий Лайзанс, представлявший клуб на жеребьевке группового турнира Лиги Европы, выразил удовлетворение ее итогами, передает из Монте-Карло спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Соперниками "быков" станут немецкий "Шальке", австрийский "Зальцбург" и французская "Ницца".

– Что скажу о наших соперниках? Хорошая ровная группа. Лучше, чем в том году, – сказал Лайзанс. – Точнее, ровнее. Команды с именами, мы их неплохо знаем. Нет, пожалуй, фаворита. Это все-таки не дортмундская "Боруссия". Интересно будет. Мне итог жеребьевки понравился. Задача? Как и в том году, должны выйти из группы. Футболисты уже набрались опыта выступлений в групповом турнире, нужно двигаться дальше.

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