Юрий Лайзанс: "У "Краснодара" группа лучше, чем в том году"

Селекционер "Краснодара" Юрий Лайзанс, представлявший клуб на жеребьевке группового турнира Лиги Европы, выразил удовлетворение ее итогами, передает из Монте-Карло спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Соперниками "быков" станут немецкий "Шальке", австрийский "Зальцбург" и французская "Ницца".
– Что скажу о наших соперниках? Хорошая ровная группа. Лучше, чем в том году, – сказал Лайзанс. – Точнее, ровнее. Команды с именами, мы их неплохо знаем. Нет, пожалуй, фаворита. Это все-таки не дортмундская "Боруссия". Интересно будет. Мне итог жеребьевки понравился. Задача? Как и в том году, должны выйти из группы. Футболисты уже набрались опыта выступлений в групповом турнире, нужно двигаться дальше.
"Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы. Как это было
DIMDIM
Gnomik178 /// уважаемый, вот уж к кому-к кому, а к Галицкому и кОмпани, вопросов меньше всего в части их заявлений.
17:24
Gnomik178
Как же меня раздражает это слово: "опыт, опытные, опытнейшие" и т.д .В Европе никто так не выражается. А мы всё на опыт сливаем. конечно у нас опыт обсираться только. Не стыдно только за Бердыевский Ростов. потому что там мужики играют. И ни о каком опыте и речи не идёт
16:48