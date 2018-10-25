07:36 | Футбол — Лига Европы

Юрий Газинский: "Краснодар" во всеоружии подходит к матчу со "Стандардом"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" отметил, что настроение у игроков боевое. Также он добавил, что команда разобрала игру соперника.

- Состояние хорошее, в целом, - приводит пресс-служба клуба слова Газинского. - Что касается последних двух матчей, то результаты не совсем положительные для нас, но настроение у команды боевое. Прекрасно понимаем, с кем будем играть. Соперника разобрали, поэтому во всеоружии подходим к матчу.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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