Юрий Газинский: "Краснодар" во всеоружии подходит к матчу со "Стандардом"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" отметил, что настроение у игроков боевое. Также он добавил, что команда разобрала игру соперника.

- Состояние хорошее, в целом, - приводит пресс-служба клуба слова Газинского. - Что касается последних двух матчей, то результаты не совсем положительные для нас, но настроение у команды боевое. Прекрасно понимаем, с кем будем играть. Соперника разобрали, поэтому во всеоружии подходим к матчу.