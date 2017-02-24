Вячеслав Караваев: "В матчах против российских команд нет ничего необычного"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) отметил, что этот поединок не был для него особенным. Россиянин забил единственный гол пражской команды в этом противостоянии.

- Мы плохо сыграли в первом матче, проиграв со счетом 0:4. "Ростов" играл хорошо, это отличная команда. Это футбол, ничего не поделаешь - поражение есть поражение. Мой гол? Я получил мяч и пробил в левый угол.

Играя против российских команд, ощущаю себя хорошо. Это обычные матчи, потому что я игрок "Спарты". Я хочу выигрывать в каждой игре, что мы теперь и должны сделать в чемпионате. "Спарта" - большой клуб и должен завоевать чемпионство.