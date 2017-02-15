Вячеслав Караваев: "Сейчас "Ростов", "Зенит" и ЦСКА на одном уровне"

Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова", который состоится завтра, заявил, что для него не играет большой роли погода в Ростове-на-Дону. Также футболист отметил, что "Ростов" можно поставить в один ряд с "Зенитом" и ЦСКА после игры в Лиге чемпионов.

– Как ощущения от посещения России? Этот матч для вас особенный?

– Конечно, особенный матч, тем более что он имеет большое значение – впрочем, как и все другие игры "Спарты" – в чемпионате Чехии или в еврокубках, – сказал Караваев. – Надо выходить и побеждать.

– В день игры ожидается до 13 градусов мороза. Вам это поможет как русскому?

– Думаю, что все сумеют к этому адаптироваться. Неважно, какая погода, надо выходить и играть.

– Вы планируете вернуться в чемпионат России?

– Пока ничего не могу сказать, сосредоточен на игре за "Спарту", и на ближайшей игре.

– Какие воспоминания остались о "Ростове" времен ваших выступлений за ЦСКА?

– Мой дебют в основном составе ЦСКА был как раз в Ростове. Вышел, отыграл 15 минут тут, 0:0 сыграли.

– У "Спарты" были проблемы с получением информации о "Ростове"? Что вам тренер рассказал?

– Не могу вдаваться в подробности, но мы имеем достаточную информацию и постараемся выиграть.

– Ваш конкурент по позиции правого защитника не прилетел. Будет ли на вас дополнительная ответственность?

– Не в том дело. Всегда есть ответственность, всегда надо показывать свою лучшую игру.

– Каковы вообще ожидания от матча?

– Очевидно, будет тяжелая игра. Соперник будет активен, но мы постараемся показать, на что способны. Думаю, будет интересный футбол.

– Какое, на ваш взгляд, имя у "Ростова" в России, по сравнению с известными в Европе клубами вроде "Зенита" и ЦСКА?

– Сейчас они на том же уровне. Достойно сыграли в Лиге чемпионов, обыграли "Баварию", вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Словом, отличная команда. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)