Вуядин Савич: "Буду готов к борьбе с Мусой в матче с ЦСКА"

Защитник "Црвены Звезды" Вуядин Савич в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА отметил, что будет готов к борьбе с нападающим соперника Ахмедом Мусой​.

– Слышал, что Муса – очень быстрый игрок. Я изучу его особенности: какой ногой он больше играет, в какую сторону раскачивает защитника, – цитирует Савича "Спортски Журнал". - Буду готов к борьбе с ним. Легких соперников не бывает. Это понятно и нам, и ЦСКА. Впереди два матча, поэтому будем начинать осторожно. Рады, что болельщики смогут присутствовать на домашней игре. Постараемся одержать победу вместе с ними.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.