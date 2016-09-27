13:26 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Встречу "Зенит" - АЗ покажут в 16 странах мира

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Игру 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и АЗ покажут в 16 странах мира, информирует пресс-служба питерцев. Помимо России матч смогут посмотреть жители следующих стран: Австралия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Канада, Кипр, Португалия, Сербия, США, Франция, Хорватия, Черногория и Южная Корея.

Матч состоится 29 августа. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

АЗ - космос. его и на МКС покажут.

14:21

foreverCSKAforever

Есть шанс, что перед такой широкой аудиторией реф. постесняется применить какие-нибудь очередные "новые правила".

14:18

Патриот Сибири

Сдается мне, заслуга АЗ в этом больше. Когда Бавария приедет к Ростову, этот матч тоже будут транслировать в десятках стран мира.

13:55

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