Встречу "Зенит" - АЗ покажут в 16 странах мира

Игру 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и АЗ покажут в 16 странах мира, информирует пресс-служба питерцев. Помимо России матч смогут посмотреть жители следующих стран: Австралия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Канада, Кипр, Португалия, Сербия, США, Франция, Хорватия, Черногория и Южная Корея.

Матч состоится 29 августа. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени.