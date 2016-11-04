Владимир Казаченок: "Зениту" по силам бороться за победу в Лиге Европы"

Экс-нападающий "Зенита" Владимир Казаченок отметил, что команда имеет шанс выиграть Лигу Европы в этом сезоне. В четверг питерцы, обыграв ирландский "Дандолк" (2:1), гарантировали для себя выход в 1/16 финала с первого места в группе.

- В душе все болельщики желают, чтобы "Зенит" боролся за титул, и команде это по силам, - приводит "Р-Спорт" слова Казаченка. - А идти нужно от матча к матчу. Сейчас решен вопрос по выходу в плей-офф, а там уже каждый конкретный соперник будет самым главным. Стоит обратить внимание на то, чтобы проводить игры более ровно, чтобы не было каких-то провалов и ляпов. А это все добивается сыгранностью, которой много не бывает, в этом нужно всегда совершенствоваться.

И очень хотелось бы, чтобы все футболисты "Зенита" были здоровы, тогда есть хорошая возможность ротации. Этого пожелал бы "Зениту".