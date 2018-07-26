"Витесс" отыгрался с 0:2 в первом официальном матче под руководством Слуцкого

"Витесс" сыграл вничью с "Вииторулом" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 2:2. К началу 2-го тайма голландский клуб уступал 0:2, но смог отыграть два мяча. Игра стала для "Витесса" первой официальной под руководством Леонида Слуцкого. В составе команды 90 минут отыграл россиянин Вячеслав Караваев и экс-защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер.

Ответная игра состоится 2 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первый матч

"Вииторул" (Румыния) - "Витесс" (Голландия) - 2:2 (1:0)

Голы: Дрэгуш, 44 (1:0). Дрэгуш, 49 (2:0). Матавж, 54 (2:1). Линссен, 72 (2:2).

"Вииторул": Кожокару, Лима (Лукин, 73), Цыру, Младен, де Нойер, Аким, Бэлуцэ, Вынэ, Хаджи, Дрэгуш (Артян, 73), Мэцан (Ури, 30).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Теландер, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беренс, Фор (Беро, 84), Сереро, Брюнс (Гонг, 68), Линссен, Матавж.

Предупреждения: Фор, 38. де Нойер, 59.

Удаление: Артян, 79.

Судья: Масса (Италия).

26 июля. Овидиу. Стадион "Central Stadium Hagi Academy".