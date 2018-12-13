"Вильярреал" – "Спартак": прямая трансляция – в 20.55

Сегодня, в четверг, "Спартак" сыграет свой последний матч в уходящем году. Красно-белым предстоит сыграть гостевой матч с испанским "Вильярреалом", это игра 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе Estadio de la Ceramica, и стартовый свисток прозвучит в 20.55 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Вильярреал" – "Спартак".

В группе G Лиги Европы московский клуб пока занимает четвертое место, набрав пять очков, у испанской команды в то же время семь баллов и первая строчка. Таким образом, чтобы попасть в плей-офф второго по значимости еврокубка красно-белым нужна только победа.

В параллельной игре встретятся "Рапид" и "Рейнджерс", соперники сыграю в Вене. Перед этой встречей у австрийской команды семь баллов, и она – вторая, у шотландской – шесть и третье место.

"Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, ЛЕ, групповой турнир, 6-й тур, 13 декабря 2018, трансляция матча – 20.55 (мск)