"Вильярреал", "Рапид" и "Рейнджерс" - соперники "Спартака" в Лиге Европы

"Спартак" по итогам жеребьевки группового турнира Лиги Европы-2018/19 попал в группу G. Его соперниками станут "Вильярреал", "Рапид" и "Рейнджерс".

Добавим, что изначально "Спартак" был выбран в квартет C, однако его ранее возглавил "Зенит", а команды из одной страны не могут выступать в одной группе. Поэтому красно-белые были перемещены в группу G.

Напомним, "Рейнджерс" на последней стадии квалификации Лиги Европы выбил "Уфу".

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 20 сентября, 4 октября, 25 октября, 8 ноября, 29 ноября и 13 декабря.

С кем сыграют "Зенит", "Краснодар" и "Спартак"? Жеребьевка Лиги Европы. Live!