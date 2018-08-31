14:39 | Футбол — Лига Европы

"Вильярреал", "Рапид" и "Рейнджерс" - соперники "Спартака" в Лиге Европы


"Спартак" по итогам жеребьевки группового турнира Лиги Европы-2018/19 попал в группу G. Его соперниками станут "Вильярреал""Рапид" и "Рейнджерс".

Добавим, что изначально "Спартак" был выбран в квартет C, однако его ранее возглавил "Зенит", а команды из одной страны не могут выступать в одной группе. Поэтому красно-белые были перемещены в группу G.

Напомним, "Рейнджерс" на последней стадии квалификации Лиги Европы выбил "Уфу"

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 20 сентября, 4 октября, 25 октября, 8 ноября, 29 ноября и 13 декабря.

С кем сыграют "Зенит", "Краснодар" и "Спартак"? Жеребьевка Лиги Европы. Live!

Опрос

Как "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" выступят в группе Лиги Европы?
голосовать
К комментариям
34
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19: жеребьевка для "Зенита", "Спартака" и "Краснодара"
Материалы других СМИ