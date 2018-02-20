Виктор Гончаренко: "Где сыграет Вернблум? Приходите и все увидите!"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" признал, что команде будет непросто компенсировать креатив Александра Головина, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Также наставник армейцев отметил, что защитник Георгий Щенников еще не приступил к тренировкам в общей группе.
– Каково состояние Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова?
– Щенников еще не работает в общей группе, - цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. - Леха уже несколько тренировок провёл, сыграл 45 минут. Он набирает форму, но не думаю, что завтра он сыграет.
– Как планируете заменить Головина?
– В равной степени его креатив в центре поля тяжело компенсировать, но постараемся что-то сделать.
– Ходит много слухов о переходе Аарона Оланаре в "Амкар". Где он сейчас?
– Он уже больше недели в расположении пермской команды.
– На какой позиции увидим Понтуса в этом матче?
– Приходите завтра и все увидите!
Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/viktor-gancharenko-gde-sygraet-pontus-prikhodite-i-uvidite/
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