Виктор Гончаренко: "Где сыграет Вернблум? Приходите и все увидите!"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" признал, что команде будет непросто компенсировать креатив Александра Головина, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Также наставник армейцев отметил, что защитник Георгий Щенников еще не приступил к тренировкам в общей группе.

– Каково состояние Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова?

– Щенников еще не работает в общей группе, - цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. - Леха уже несколько тренировок провёл, сыграл 45 минут. Он набирает форму, но не думаю, что завтра он сыграет.

– Как планируете заменить Головина?

– В равной степени его креатив в центре поля тяжело компенсировать, но постараемся что-то сделать.

– Ходит много слухов о переходе Аарона Оланаре в "Амкар". Где он сейчас?

– Он уже больше недели в расположении пермской команды.

– На какой позиции увидим Понтуса в этом матче?

– Приходите завтра и все увидите!

Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.