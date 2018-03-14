Виктор Гончаренко: "ЦСКА хорошо играет на выезде, но футболистам не стоит обольщаться"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" рассказал, что армейцы хорошо проводят матчи на выезде, но при этом футболистам красно-синих не стоит обольщаться. При этом специалист отметил универсальность полузащитника команды Понтуса Вернблума, который способен закрыть практически любую позицию на поле.

Встреча состоится в четверг. Первый матч завершился поражением армейцев со счетом 0:1.

– ЦСКА на выезде играет лучше, чем дома. С чем это связано?

– Мы достаточно хорошо играли на выезде, но это не повод обольщаться. Все эти матчи были достаточно напряженными, результат мог качнуться то в одну, то в другую сторону.

– Как вам игра "Лиона"?

– Команда обладает сильными футболистами, и это не только центр поля, но и фланговые игроки, способные обыграть футболиста один в один. Мне нравится готовить команду к ответному матчу. Мы уже знаем, к чему готовиться, поэтому есть моменты, которые можно изменить.

– Вернблум полезнее в атаке, чем в защите?

– Понтус – универсальный футболист, качественно играет на любой позиции. Если есть трудности, он готов сыграть везде. Когда Васин получил травму, Василий Березуцкий был дисквалифицирован, то Понтус закрывал позицию центрального защитника. (Павел ГУРЕВИЧ)