Виктор Гончаренко: "А. Березуцкий и Щенников, скорее всего, будут готовы к матчу против "Урала"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что защитники Алексей Березуцкий и Георгий Щенников, скорее всего, будут готовы к игре 21-го тура чемпионата России против "Урала". Специалист также добавил, что нападающий Тимур Жамалетдинов в ближайшее время начнет работать в общей группе.

– Как самочувствие А. Березуцкого, Щенникова и Жамалетдинова?

– Березуцкий и Щенников могут теоретически подойти к ответному матчу. Но это – в лучшем случае. Скорее – к "Уралу". А Жамалетдинов вот-вот начнет работать в общей группе. (Михаил ГОНЧАРОВ).

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится 13 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.