Василий Березуцкий: "Маловероятно, что вернусь в сборную и сыграю в следующем сезоне"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий на пресс-конфренции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" заявил, что вряд ли вернется в сборную и продлит контракт с армейским клубом. 35-летний игрок обороны отметил, что физические кондиции не позволят ему сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира.

- Можете вернуться в сборную и сыграть на чемпионате мира с учетом травмы Джикии?

- Я уже высказывался по этому поводу. Наверное, мои кондиции, возможности, физическое состояние уже не могут помочь сборной в каком-то моменте. Поэтому это маловероятно.

- А следующий сезон вы можете отыграть в ЦСКА?

- Не знаю. Сложный вопрос. Всегда на него очень тяжело отвечать. Я думаю, размышляю. Но ответить смогу только в конце сезона. Опять же повторю фразу- маловероятно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Василий Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев он провел во всех турнирах 518 матчей, забив 14 мячей. Он помог команде выиграть 20 трофеев, включая 6 титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.

За сборную России игрок обороны выступал с 2003 по 2016 год, проведя 101 матч и забив 5 мячей. Выступал на чемпионатах Европы 2008 (бронза) и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 года.

Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.