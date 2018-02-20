Василий Березуцкий: "Маловероятно, что вернусь в сборную и сыграю в следующем сезоне"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий на пресс-конфренции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" заявил, что вряд ли вернется в сборную и продлит контракт с армейским клубом. 35-летний игрок обороны отметил, что физические кондиции не позволят ему сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира.
- Можете вернуться в сборную и сыграть на чемпионате мира с учетом травмы Джикии?
- Я уже высказывался по этому поводу. Наверное, мои кондиции, возможности, физическое состояние уже не могут помочь сборной в каком-то моменте. Поэтому это маловероятно.
- А следующий сезон вы можете отыграть в ЦСКА?
- Не знаю. Сложный вопрос. Всегда на него очень тяжело отвечать. Я думаю, размышляю. Но ответить смогу только в конце сезона. Опять же повторю фразу- маловероятно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Василий Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев он провел во всех турнирах 518 матчей, забив 14 мячей. Он помог команде выиграть 20 трофеев, включая 6 титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.
За сборную России игрок обороны выступал с 2003 по 2016 год, проведя 101 матч и забив 5 мячей. Выступал на чемпионатах Европы 2008 (бронза) и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 года.
Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Гелендваген Бердыева
А может дело не в физической форме и кондициях???
20:24
V0VaN
Igrok Igorek Давно им с брательником пора на диван. Акинфеев уж ждать устал... 17:31 ============================================================================================================ и с кем останется конифей? с васиным, который в свои ворота голы раз за разом привозит?
17:36
Igrok Igorek
Давно им с брательником пора на диван. Акинфеев уж ждать устал...
17:31
Don
V0VaN, это ты так их троллишь?))) Прикольно)
15:42
Пятко Ш.-Задэ
Следующий сезон лыжники начнут в любительской лиге. Инфа 100%
15:16
Kanidzha
Здоровья братьям!Василий прав всегда нужно уходить вовремя!
15:02
spetrov
Здоровья Василию и Алексею.
14:52
rustov
Василий, здоровья!
14:42
Бергкамп 10
думаю сыграет следующий сезон вместе с Алексеем, подлечат врачи!Конечно за этот сезон физически очень здал.
14:17
V0VaN
как только братьев с игнашом не обзывают... но лучше их так до сих пор в россии и нет))) даже при их нынешних "ужасных" кондициях)))
14:01