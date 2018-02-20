13:44 | Футбол — Лига Европы

Василий Березуцкий: "Маловероятно, что вернусь в сборную и сыграю в следующем сезоне"

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото Денис ТЫРИН, ПФК ЦСКА
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото Денис ТЫРИН, ПФК ЦСКА
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Защитник ЦСКА Василий Березуцкий на пресс-конфренции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" заявил, что вряд ли вернется в сборную и продлит контракт с армейским клубом. 35-летний игрок обороны отметил, что физические кондиции не позволят ему сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира.

- Можете вернуться в сборную и сыграть на чемпионате мира  с учетом травмы Джикии?

- Я уже высказывался по этому поводу. Наверное, мои кондиции, возможности, физическое состояние уже не могут помочь сборной в каком-то моменте. Поэтому это маловероятно.

- А следующий сезон вы можете отыграть в ЦСКА?

- Не знаю. Сложный вопрос. Всегда на него очень тяжело отвечать. Я думаю, размышляю. Но ответить смогу только в конце сезона. Опять же повторю фразу- маловероятно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Василий Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев он провел во всех турнирах 518 матчей, забив 14 мячей. Он помог команде выиграть 20 трофеев, включая 6 титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.

За сборную России игрок обороны выступал с 2003 по 2016 год, проведя 101 матч и забив 5 мячей. Выступал на чемпионатах Европы 2008 (бронза) и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 года. 

Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Гелендваген Бердыева

А может дело не в физической форме и кондициях???

20:24

V0VaN

Igrok Igorek Давно им с брательником пора на диван. Акинфеев уж ждать устал... 17:31 ============================================================================================================ и с кем останется конифей? с васиным, который в свои ворота голы раз за разом привозит?

17:36

Igrok Igorek

Давно им с брательником пора на диван. Акинфеев уж ждать устал...

17:31

Don

V0VaN, это ты так их троллишь?))) Прикольно)

15:42

Пятко Ш.-Задэ

Следующий сезон лыжники начнут в любительской лиге. Инфа 100%

15:16

Kanidzha

Здоровья братьям!Василий прав всегда нужно уходить вовремя!

15:02

spetrov

Здоровья Василию и Алексею.

14:52

rustov

Василий, здоровья!

14:42

Бергкамп 10

думаю сыграет следующий сезон вместе с Алексеем, подлечат врачи!Конечно за этот сезон физически очень здал.

14:17

V0VaN

как только братьев с игнашом не обзывают... но лучше их так до сих пор в россии и нет))) даже при их нынешних "ужасных" кондициях)))

14:01

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