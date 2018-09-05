Вандерсон: "У "Краснодара" есть все основания рассчитывать на плей-офф Лиги Европы"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о жеребьевке Лиги Европы для "быков". Соперниками российской команды во втором по значимости еврокубковом турнире будут испанская "Севилья", бельгийский "Стандард" и турецкий "Акхисар БС".

– В Лиге Европы слабых соперников не бывает, как и легких игр. Но и мы имеем хороший опыт выступлений на международной арене, - сказал Вандерсон. - Да, команды в группе подобрались серьезные, но я считаю, что мы должны в каждом матче, вне зависимости от того, дома он проходит, или на выезде, играть только на победу.

Мы имеем все основания рассчитывать на выход из группы. Я считаю, что мы должны ставить в этом турнире самые высокие цели.

Домашние матчи "Краснодара" в Лиге Европы состоятся 4 октября ("Севилья"), 8 ноября ("Стандард") и 29 ноября ("Акхисар БС").