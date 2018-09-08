По информации "СЭ", бывший защитник сборной Англии Джон Терри близок к переходу в "Спартак". Красно-белые предлагают 37-летнему игроку контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.

В случае перехода в "Спартак" Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы против "Рейнджерс", "Вильярреала" и "Рапида". Заявки на данную стадию уже сформированы всеми 48 участниками турнира и подтверждены УЕФА.

Терри сможет помочь "Спартаку" в Лиге Европы нынешнего сезона только в том случае, если команда выйдет в плей-офф. В феврале следующего года команды сформируют новые списки для участия в турнире на выбывание, куда можно будет дозаявить трех новых игроков.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"!

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