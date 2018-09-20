В основе "Спартаке" на матч против "Рапида" - 4 клубных воспитанника

"Спартак" объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида". Как и предполагал "СЭ", с капитанской повязкой у красно-белых выйдет защитник Георгий Джикия. С первых минут у "Спартака" сыграют четыре клубных воспитанника. Это 20-летний вратарь Александр Максименко, 20-летний защитник Николай Рассказов, 24-летний хавбек Артем Тимофеев и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий.

"Спартак": Максименко - Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Мельгарехо - Зобнин, Фернанду, Тимофеев - Роша, Ломовицкий, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Петкович, Самедов, Игнатов, Комбаров, Попов и Ташаев.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)