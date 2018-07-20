"Уйпешт", "Домжале" и "Хабнарфьердюр" пробились во второй раунд квалификации Лиги Европы

Венгерский "Уйпешт", словенский "Домжале" и исландский "Хабнарфьердюр" завоевали путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы. В первом раунде они обыграли по сумме двух матчей, соответственно, азербайджанский "Нефтчи", боснийский "Широки Бриег" и финский "Лахти".
Лига Европы
1-й отборочный раунд
"Уйпешт" (Венгрия) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 4:0 (2:0)
Голы: Литауски, 19 (1:0). Санкович, 21 (2:0). Жотер, 50 (3:0). Нвободо, 65 (4:0).
Судья: Пападопулос (Греция).
19 июля. Будапешт. Стадион "Szusza Ferenc".
Первый матч – 1:3
"Домжале" (Словения) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - 1:1 (1:0)
Голы: Мелняк, 11 (1:0). Матич, 73 (1:1).
Судья: Мунукка (Финляндия).
Первый матч – 2:2
19 июля. Домжале. Стадион "Sportni Park".
"Хабнарфьердюр" (Исландия) - "Лахти" (Финляндия) - 0:0
Судья: Эскос (Норвегия).
19 июля. Хабнарфьердюр. Стадион "Kaplakrikavollur".
Первый матч – 3:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-1/