"Уйпешт", "Домжале" и "Хабнарфьердюр" пробились во второй раунд квалификации Лиги Европы

Венгерский "Уйпешт", словенский "Домжале" и исландский "Хабнарфьердюр" завоевали путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы. В первом раунде они обыграли по сумме двух матчей, соответственно, азербайджанский "Нефтчи", боснийский "Широки Бриег" и финский "Лахти".

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Уйпешт" (Венгрия) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 4:0 (2:0)

Голы: Литауски, 19 (1:0). Санкович, 21 (2:0). Жотер, 50 (3:0). Нвободо, 65 (4:0).

Судья: Пападопулос (Греция).

19 июля. Будапешт. Стадион "Szusza Ferenc".

Первый матч – 1:3

"Домжале" (Словения) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - 1:1 (1:0)

Голы: Мелняк, 11 (1:0). Матич, 73 (1:1).

Судья: Мунукка (Финляндия).

Первый матч – 2:2

19 июля. Домжале. Стадион "Sportni Park".

"Хабнарфьердюр" (Исландия) - "Лахти" (Финляндия) - 0:0

Судья: Эскос (Норвегия).

19 июля. Хабнарфьердюр. Стадион "Kaplakrikavollur".

Первый матч – 3:0