"Утрехт" и "Зенит" рассудят словенцы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом". Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром матча, который состоится 16 августа в Утрехте, будет Славко Винчич. На бровках помогать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а четвертым судьей назначен Роберто Понис.

Матч "Утрехт" - "Зенит" пройдет на арене "Галгенваард" в среду, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.