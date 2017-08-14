"Утрехт" и "Зенит" рассудят словенцы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом". Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром матча, который состоится 16 августа в Утрехте, будет Славко Винчич. На бровках помогать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а четвертым судьей назначен Роберто Понис.
Матч "Утрехт" - "Зенит" пройдет на арене "Галгенваард" в среду, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
foreverCSKAforever
Вы уж не подведите там! А то венгр в ответном матче с Бенфикой и словак в матче с Маккаби так и норовили свистнуть в пользу монополистов.
20:42 14 августа
Вопреки
Gogy.... Команды других спонсоров УЕФА, способны самостоятельно решать свои вопросы на куда более высоких стадиях ЕК и не позорятся поражениями от "Аустрий" и др. карликов, продираясь в весну благодаря, а не вопреки. Так-что, научись смотреть правде в глаза. Если бы не Газпром, то зенитовские вряд ли бы из группы выходили в ЛЧ, даже попадая туда благодаря кабинетным договоренностям в РФС и РФПЛ.
15:12 14 августа
Gogy
Вопреки----------Посмеяться можно только над твоим бредом. Газпром единственный спонсор УЕФА? Тогда все остальные не при делах? Мозг иногда надо включать, сторонник теорий заговоров...
14:58 14 августа
Вопреки
Жирующему "Спартаку" (ЦСКА не потянет) нужно срочно просить боссов Лукойла, что бы компания заключала спонсорский контракт с УЕФА (ЛЧ и ЛЕ) и тогда еще и спартаковским, как и питерским, всегда будет проходная группа с арбитрами из числа братьев-славян или с земли обетованной, обеспечивающие выход газпромовского детища в весеннюю стадию ЕК. А ведь эти ежегодные подарки УЕФА Газпрому уже даже и не смешны...
14:29 14 августа