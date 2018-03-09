Уссем Ауа: "ЦСКА классная команда. Есть хорошие футболисты"

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауа остался доволен победой над ЦСКА (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Он отметил высокий уровень игры армейцев.

– Непривычно было играть в таком климате, – отметил Ауа. – Но мы футболисты высокого класса и должны адаптироваться к любым условиям. Это был чрезвычайно важный матч, хоть и поле не позволяло показывать лучший футбол. Но мы проделали большую работу, хоть и не все получалось. В Лиге Европы нужен особый настрой, и он у нас сегодня был.

– Что скажете о ЦСКА?

– Классная команда. Есть хорошие футболисты.

– Кто именно?

– Дзагоев, Начо (Бибрас Натхо. – Прим. "СЭ"), третий номер – защитник, который играет в нападении (Понтус Вернблум. – Прим "СЭ") и Головин. (Ярослав СУСОВ)

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