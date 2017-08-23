Урби Эмануэлсон: "Несколько лет назад в "Зените" было больше известных имен"

Полузащитник "Утрехта" Урби Эмануэлсон в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Зенита" выразил надежду на то, что команде удастся реализовать один момент у ворот питерцев. Первая встреча команд в Голландии завершилась победой хозяев поля – 1:0.

– Несколько лет назад вы играли в Санкт-Петербурге за "Милан". Как изменился "Зенит" с тех пор?

– Там было больше известных имен, но сейчас у "Зенита" новая сильная команда, которая отлично выступает в матчах чемпионата России и еврокубках.

– Вы собираетесь снова забить "Зениту", как было тогда?

– Конечно, этого мы и хотим. По предыдущим матчам было видно, что наша команда достаточно сильна. Надеюсь, один из моментов приведет к голу.

– Что вы можете передать, как более опытный футболист, своим молодым партнерам по команде?

– Могу сказать, что общение в нашей команде хорошо налажено: более опытные игроки постоянно общаются с молодыми игроками. Футболисты разного уровня хорошо играют у нас вместе, не боятся выступать на больших стадионах, в европейских турнирах, и мы надеемся, завтра наша команда покажет лучшее, на что способна. (Гоша ЧЕРНОВ, Егор БЫЧКОВ)

Ответный матч "Зенита" и "Утрехта" состоится 24 августа. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.