02:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Уэйн Руни: "Футбол отходит на второй план, когда дело касается таких страшных вещей"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни после финала Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что команда счастлива, передает из Стокгольма спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист отметил важность этого трофея для болельщиков.

– Мы счастливы, что выиграли этот трофей, – начал Руни. – Особенно для болельщиков это очень важно. Но нам было тяжело играть в скорбный день, ведь накануне произошла ужасная трагедия – в Манчестере многие потеряли своих близких, семьи, друзей, кто-то получил травмы. Первый гол мы хотим посвятить тем, кто погиб, а второй – тем, кого коснулась трагедия. Мы хотим их поддержать в этот трудный для всей Англии момент.

– "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" вместе поддержали погибших.

– Да, ведь все мы сейчас думаем о жертвах теракта, об их родных. Знаете, футбол отходит на второй план, когда дело касается таких страшных вещей. Поэтому мы с "Сити" объединились.

Полностью интервью Руни

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. Финал. "Аякс" - "МЮ"
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