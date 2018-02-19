УЕФА следит за погодой в Москве. Но переносить матчи пока не планирует

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ответ на запрос "СЭ" сообщил, каким образом будет оцениваться возможность проведения ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы в Москве. Эта неделя в столице России станет самой холодной с начала зимы. Похолодание наступит с середины недели: в среду температура опустится до -18 градусов, в четверг - до -23. Как раз в это время должны пройти ответные матчи 1/16 финала турнира ЦСКА - "Црвена Звезда" (21 февраля, 20.00) и "Локомотив" - "Ницца" (22 февраля, 19.00).

"СЭ" попросил УЕФА уточнить, возможно ли изменение времени начала этих игр или их перенос. Вот что нам ответили в УЕФА:

- Мы следим за изменением погоды в России. Но на данный момент у нас нет конкретной информации по тем встречам, которые планируется провести на этой неделе. Регламентирующими документами УЕФА не установлена температура, при которой нельзя играть матчи. Однако, получив консультации врачей, мы рекомендуем, чтобы в случаях, когда температура воздуха у поля опускается ниже -15 градусов, делегат УЕФА за 60 минут до стартового свистка согласовывал бы проведение матча с обеими командами. Делегат должен получить устное согласие от представителей обоих клубов - в присутствии арбитра и его ассистентов. (Александр БОБРОВ)

Календарь матчей плей-офф Лиги Европы – здесь //

"Локомотив" оценивает прогноз погоды как приемлемый для проведения матча с "Ниццей"