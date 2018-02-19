"Локомотив" оценивает прогноз погоды как приемлемый для проведения матча с "Ниццей"

Пресс-служба "Локомотива" прокомментировала ситуацию с проведением в Москве ответного матча 1/16 финала Лиги Европы по футболу с французской "Ниццей" при холодной погоде.

Согласно прогнозу синоптиков, вечером 22 февраля в Москве ожидается минус 16 градусов.

– У нас все готово, поле находится в отличном состоянии. Мы внимательно следим за прогнозом погоды и пока оцениваем его как приемлемый. Нужно отметить, что, несмотря на холодное время года, болельщики проявляют повышенный интерес к матчу, на большинство секторов уже закончились билеты, – сказали "СЭ" в пресс-службе московского клуба.

Ранее в пресс-службе УЕФА "СЭ" пояснили, что регламентирующими документами организации не установлена температура, при которой нельзя играть матчи. При этом УЕФА рекомендует, чтобы в случаях, когда температура воздуха у поля опускается ниже минус 15 градусов, делегат УЕФА за 60 минут до стартового свистка согласовывал бы проведение матча с обеими командами.

Делегат должен получить устное согласие от представителей обоих клубов – в присутствии арбитра и его ассистентов. (Илья АНДРЕЕВ)

Напомним, что матч "Локомотив" - "Ницца" состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

УЕФА следит за погодой в Москве. Но переносить матчи пока не планирует