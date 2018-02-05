УЕФА: "Работаем с полицией и властями, чтобы обеспечить безопасность на матче "Црвена Звезда" – ЦСКА"

Союз европейских футбольных ассоциаций в ответ на запрос "СЭ" сообщил, что "УЕФА работает в тесном контакте с полицией и местными властями, чтобы предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности" на матче 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" – ЦСКА, который пройдет 13 февраля в Белграде.

Как известно, ранее контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА наказал сербский клуб за расистское поведение его фантов на выездном матче против БАТЭ и обязал "Црвену Звезду" провести очередную домашнюю встречу в еврокубках без зрителей.

Сербы обжаловали этот вердикт, и апелляционный комитет УЕФА частично удовлетворил апелляцию. Наказание сделано условным – с испытательным сроком в два года. Снижен и штраф – с 50 тысяч евро до 30 тысяч.

Таким образом, болельщики "Црвены Звезды" и ЦСКА получили возможность побывать на матче в Белграде. (Александр БОБРОВ)

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