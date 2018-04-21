16:16 21 апреля | Футбол — Лига Европы

УЕФА подтвердил кражу Кубка Лиги Европы

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Вчера поздно вечером по московскому времени мексиканские СМИ начали сообщать о краже Кубка Лиги Европы, который оказался в этой стране. 

В ответ на запрос "СЭ" в УЕФА сообщили следующее: "Приз находился в Мексике на партнерском мероприятии и был ненадолго украден. Его быстро обнаружили. Никаких повреждений Кубок не получил". 

Кубок Лиги Европы был похищен во время мероприятия в мексиканском Леоне. Как сообщила в своем Твиттере генеральная прокуратура Гуанахуато‏, полиции удалось в кратчайшие сроки найти украденный из автомобиля трофей. Подробности происшествия не разглашаются. (Александр БОБРОВ)

В 1/2 финала Лиги Европы-2017/18 сыграют "Марсель" - "Зальцбург" и "Арсенал" - "Атлетико".

Календарь Лиги Европы

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

Это были болельщики Спартака, потомки Троцкого....И вопрос, что кубок ЛЕ забыл в Мексике???

16:53 21 апреля

ISTORIK1969

Атака русских хакеров или постановка белых касок.

16:42 21 апреля

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