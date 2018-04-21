УЕФА подтвердил кражу Кубка Лиги Европы

Вчера поздно вечером по московскому времени мексиканские СМИ начали сообщать о краже Кубка Лиги Европы, который оказался в этой стране.

В ответ на запрос "СЭ" в УЕФА сообщили следующее: "Приз находился в Мексике на партнерском мероприятии и был ненадолго украден. Его быстро обнаружили. Никаких повреждений Кубок не получил".

Кубок Лиги Европы был похищен во время мероприятия в мексиканском Леоне. Как сообщила в своем Твиттере генеральная прокуратура Гуанахуато‏, полиции удалось в кратчайшие сроки найти украденный из автомобиля трофей. Подробности происшествия не разглашаются. (Александр БОБРОВ)

В 1/2 финала Лиги Европы-2017/18 сыграют "Марсель" - "Зальцбург" и "Арсенал" - "Атлетико".

Календарь Лиги Европы