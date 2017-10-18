Тренер "Шерифа": "С "Локомотивом" будем бороться до конца"

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин отметил, что его команда готова к противостоянию с московским "Локомотивом" в 3-м туре группового турнира Лиги Европы. Итальянец отдал должное железнодорожникам, которые, по его словам, проводят удачный сезон.

- Завтра будет достаточно трудная, интенсивная игра, - заявил Бордин. - Как для "Шерифа", так и для "Локомотива". Каждая команда хочет набрать очки. Знаем, что соперник проводит очень хороший сезон, идет на втором месте в таком серьезном чемпионате, как российский. Думаю, мои ребята готовы показать хороший футбол.

Состояние команды хорошее. Все понимают важность предстоящей игры. Есть пара травмированных игроков, но это не новость для нас. Есть еще один день, чтобы подогнать все детали. Будем бороться до конца с каждой командой, с которой предстоит сыграть.