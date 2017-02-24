Томаш Пожар: "Во втором тайме матча с "Ростовом" была та игра, которую хотим видеть от "Спарты"

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) отметил, что ему понравилась игра команды во втором тайме. В первом поеднике чехи уступили со счетом 0:4 и вылетели из турнира.

- Почему вы не выпустили пару защитников, удачно сыгравших против "Богемианса", а вышел снова Мазух, провалившийся в Ростове?

- Мы не можем менять игроков только потому, что кому-то показалось, что они сыграли плохо в одном из матчей. У нас есть обойма равноценных игроков.

- Что можете сказать по поводу второго подряд удаления?

- Не могу сразу прокомментироват ь, мне надо пересмотреть эпизод - тянул он на карточку или нет.

- Не кажется ли вам, что команда угодила в кризис?

- Это как посмотреть. Кому-то кажется, что это кризис, а нам, наоборот, понравился второй тайм. Несмотря на меньшинство, в нем были элементы той игры, которую мы хотим видеть. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)