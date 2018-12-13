Только 2 клуба РПЛ вышли в еврокубковую весну впервые за 4 года

В этом сезоне два российкий клуба - "Краснодар" и "Зенит" - продолжат выступления в еврокубках весной. "Быки" заняли второе место в группе J Лиги Европы, питерцы стали первыми в своем квартете.

Только две команды вышли в еврокубковую весну впервые с сезона-2014/15, когда в 1/16 финала Лиги Европы вышли "Зенит" и "Динамо".

В этом году "Уфа" не смогла пройти отборочный турнир Лиги Европы, ЦСКА и "Локомотив" заняли четвертые места в группах Лиги чемпионов, а "Спартак" не смог выйти из группы Лиги Европы.