23:46 13 декабря | Футбол — Лига Европы

Только 2 клуба РПЛ вышли в еврокубковую весну впервые за 4 года

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В этом сезоне два российкий клуба - "Краснодар" и "Зенит" - продолжат выступления в еврокубках весной. "Быки" заняли второе место в группе J Лиги Европы, питерцы стали первыми в своем квартете.

Только две команды вышли в еврокубковую весну впервые с сезона-2014/15, когда в 1/16 финала Лиги Европы вышли "Зенит" и "Динамо".

В этом году "Уфа" не смогла пройти отборочный турнир Лиги Европы, ЦСКА и "Локомотив" заняли четвертые места в группах Лиги чемпионов, а "Спартак" не смог выйти из группы Лиги Европы.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 6-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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